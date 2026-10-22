L'Olimpico finisce tra i peggiori stadi d'Europa. A dirlo non siamo noi, ma Benjamin Solas, giornalista norvegese che ha stilato una classifica degli impianti visitati nel continente. Venti in totale, con quello della Roma che si piazza al 18° posto. Peggio hanno fatto soltanto lo stadio dello Zurigo e il Maradona di Napoli, che chiude la graduatoria. La classifica è stata pubblicata dopo la trasferta del Bodo contro il Napoli di Allegri. E Solas non ha risparmiato critiche alle strutture italiane. Nel suo racconto finiscono le aree riservate alla stampa, l'ospitalità, la confusione e le difficoltà incontrate per entrare e uscire dagli impianti. Un'esperienza che, evidentemente, non gli ha lasciato un grande ricordo. Neanche Roma ha conquistato il giornalista norvegese. L'Olimpico si ritrova infatti nelle ultime posizioni della sua graduatoria, lontano dai vertici. Resta da capire quanto abbia pesato la valutazione dell'impianto e quanto, invece, l'esperienza complessiva vissuta nella Capitale. Di certo, il ricordo della trasferta romanista per il Bodo è legato anche al pesante 4-0 incassato dai norvegesi contro la squadra giallorossa. Un ricordo molto dolce per alcuni, per altri meno.