Solo tre gol subiti nelle prime 7 partite di Serie A. La Roma ha una difesa di ferro e ora, grazie agli innesti di Balerdi e Koulierakis o la crescita di Ghilardi, ha anche la possibilità di far rifiatare due titolari come Ndicka e Mancini. Contro lo Slovan Bratislava, il terzetto giallorosso composto da Hermoso, Balerdi e Ghilardi non ha concesso davvero nulla alla squadra di Yaya Touré ed è stato (giustamente) inserito da Sofascore nel "Team of the week" ("La squadra della settimana") dell'ultima giornata di Champions League. La difesa della migliore formazione di League Phase - che in attacco include Doué, Nico Paz, Foden e Ngumoha - è stata monopolizzata dalla difesa di Gasperini. L'ennesima dimostrazione di un reparto sempre più solido nonostante l'assenza di alcuni pezzi che negli ultimi anni sono stati fondamentali.

🌍 | Team of the week



This week we saw a ton of brilliant attacking performances under the #UCL lights, as well as an impressive outing by Roma's back line 💪 pic.twitter.com/WDXaOGLNUn — Sofascore Football (@Sofascore) October 22, 2026