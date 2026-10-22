Nell'ultima giornata di League Phase il terzetto di Gasperini è stato inserito nel migliore undici della competizione
Ghilardi: "Tanta emozione per l'esordio in Champions. Vogliamo vincere anche col Napoli"
Solo tre gol subiti nelle prime 7 partite di Serie A. La Roma ha una difesa di ferro e ora, grazie agli innesti di Balerdi e Koulierakis o la crescita di Ghilardi, ha anche la possibilità di far rifiatare due titolari come Ndicka e Mancini. Contro lo Slovan Bratislava, il terzetto giallorosso composto da Hermoso, Balerdi e Ghilardi non ha concesso davvero nulla alla squadra di Yaya Touré ed è stato (giustamente) inserito da Sofascore nel "Team of the week" ("La squadra della settimana") dell'ultima giornata di Champions League. La difesa della migliore formazione di League Phase - che in attacco include Doué, Nico Paz, Foden e Ngumoha - è stata monopolizzata dalla difesa di Gasperini. L'ennesima dimostrazione di un reparto sempre più solido nonostante l'assenza di alcuni pezzi che negli ultimi anni sono stati fondamentali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA