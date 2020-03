Totti, che follia: si traveste da frate e va in giro per Roma. La reazione della gente è imperdibile – VIDEO

Francesco Totti ha iniziato da tempo a percorrere la strada per diventare un attore. Le sorprese dell’ex capitano della Roma non si sono fermate con il reality Celebrity Hunted, uscito da poco su Amazon. Insieme ai Footwork Totti si è travestito da frate ed è andato in giro per Roma fermando la gente per scambiare dei passaggi con il pallone. Sulla stupenda terrazza del Gianicolo lo storico numero 10 giallorosso ha anche improvvisato una partita a pallone tre contro tre. Ecco il video.