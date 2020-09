Totti, apparizione a sorpresa su Roma TV e sorrisi insieme a Candela – VIDEO

Il buon umore che infonde Francesco Totti, in ogni sua uscita pubblica, mette sempre d’accordo tutti i tifosi romanisti, nonostante le turbolenze che ora fanno vacillare il club in questo periodo (vedi caso Diawara, calciomercato o la precarietà di Fonseca sulla panchina). Uno spiraglio di luce, un sorriso regalato a tutti gli appassionati giallorossi, che durante la mattinata hanno potuto osservarlo a sorpresa durante un collegamento insieme al suo amico e collega Vincent Candela a Roma TV. Due giorni fa, al termine della finale di Supercoppa persa contro la Lazio dal suo Totti Sporting Club, lo storico capitano della Roma ha rinnovato la sua apertura per un posto all’interno del nuovo club targato Friedkin: “Farò delle cose carine, ormai lo sanno tutti”. Possibile per lui un ruolo da direttore tecnico o da vicepresidente.