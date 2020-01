Torino, la grinta di Mazzarri: “Spero che la vittoria con la Roma non ci rilassi”

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri è tornato sul match vinto all’Olimpico contro la Roma durante la presentazione della sfida di Coppa Italia contro il Genoa. Queste le parole del tecnico toscano:

Sulla concentrazione dei suoi:

“Non dobbiamo avere cali di tensione, giocare bene come a Roma con la palla a terra. Io devo cercare di martellare il più possibile i miei giocatori per far sì che magari dopo una vittoria come quella contro la Roma non ci si rilassi”

Sull’assenza di Verdi:

“Mi avrebbe fatto comodo averlo a disposizione, ma se siamo squadra come abbiamo dimostrato di essere a Roma, anche cambiando due o tre interpreti non dovrebbe cambiare nulla sul piano del gioco. Penso quindi che si possa fare bene lo stesso anche senza Verdi”

Sull’atteggiamento:

“Se giochiamo contro una qualsiasi squadra della serie A dobbiamo affrontare le partita con lo stesso atteggiamento che abbiamo visto a Roma. Domani chi manderò in campo dovrà essere concentrato come se fosse una finale di Champions League”.