Brutte notizie per la Roma, a poche ore dalla sfida contro il Monza e nel giorno dell'arrivo della famiglia Friedkin nella Capitale. Uno dei nomi accostati al club giallorosso per la sessione invernale di calciomercato, infatti, sembra destinato ad allontanarsi. Stiamo parlando di Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano attualmente in forza all'Atletico Madrid e con un passato importante all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club spagnolo valuta il classe 1997 circa 40 milioni di euro e la Roma avrebbe pensato di proporre un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Come riportato da MundoDeportivo.com, però, i Colchoneros non prendono in considerazione la possibilità di cedere Lookman in prestito. Difficilmente, dunque, il trasferimento del nigeriano nella Capitale potrebbe diventare realtà a queste condizioni.