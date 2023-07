Tira e molla Roma-Morata: decideranno i Friedkin. Mourinho riabbraccia i nazionali

I costi dell'operazione sono elevati e solo la proprietà potrà dare il via libera definitivo. nel frattempo lo Special One si gode la prima seduta d'allenamento con la rosa al completo

Inizia la seconda settimana di ritiro: Mourinho ritrova i nazionali

Dopo la vittoria contro la Boreale e i primi 7 giorni di ritiro, la Roma inizia la seconda settimana di preparazione all'interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Mourinho ha finalmente potuto contare sulla rosa al completo, mercato permettendo, visto che hanno varcato i cancelli di Trigoria tutti i nazionali. In mattinata test fisici e atletici per chi ha potuto godere di un po' di riposo in più mentre nel pomeriggio il primo allenamento in campo. Presenti anche Ndicka e Kristensen, assaltati dai tifosi per selfie e autografi al momento del loro arrivo. Il primo ad arrivare è stato Celik, poi Pellegrini e Ibanez. Subito dopo è stato il turno di Rui Patricio e il g.m. Pinto. Tanti applausi e richieste di foto, invece, per Edoardo Bove arrivato intorno alle 9.