Dalla Spagna: la Roma fa sul serio con Morata, ma manca l’accordo con l’Atletico

Se 12 giorni fa era il Milan che motivava il viaggio di Juanma López in Italia per comunicare il suo forte interesse per Alvaro Morata, ora è la Roma che ha giustificato il viaggio lampo dell'agente dell'attaccante per parlare dell’addio all'Atlético. Se prima era Stefano Pioli a chiamare il 9 de La Roja per parlargli della sua importanza nel progetto rossonero, quello che ha insistito di più nelle ultime ore è stato Jose Mourinho, che conosce le sue qualità da quando i due hanno erano al Real Madrid. Anche se dall'Arabia Saudita non si sono tirati indietro, la verità è il futuro di Morata, riporta il quotidiano spagnolo Marca, sarebbe orientato in queste ore verso la Capitale. Tuttavia, la presenza di Juanma López a Roma non è altro che la constatazione del forte interesse per l'attaccante. Nonostante la proposta di Friedkin seduca Morata per molte ragioni (dalla componente sentimentale per l'Italia per aver dato i natali alla moglie Allice, alla presenza in squadra di un caro amico come Dybala e padrino della sua ultima figlia, passando per la fiducia che Mourinho gli ha trasmesso e finendo con i presupposti economici) rimarrebbe ancora da superare lo scoglio più grande dell'operazione, che non è altro che il raggiungimento di un accordo con l'Atlético. Infatti, consapevoli che l'attaccante ha un buon valore di mercato e numerose offerte sul suo tavolo, negli uffici dell’Atletico cercano di ottenere più soldi possibile.