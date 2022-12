Terry: “A Mourinho interessa solo vincere. Faceva di tutto per andare in vantaggio”

Le parole dell'ex centrale inglese allenato dallo Special One durante il suo periodo al Chelsea: "Non gli importava di nient'altro"

John Terry, ex capitano del Chelsea e della nazionale inglese, è tornato a parlare di José Mourinho. Il perno della difesa del Chelsea allenato dallo Special One, ai microfoni di Bein Sport ha raccontato alcuni retroscena: "Se eravamo in vantaggio di due o tre gol all'intervallo contro certe squadre, il Tottenham era una di queste, ci diceva 'andate e uccideteli, andate e fateli soffrire oggi, andate a segnare cinque, sei". Queste le prime parole di John Terry che poi ha concluso: "Solo vincere. Non gli importava di nient'altro, faceva di tutto per andare in vantaggio".