Tanti auguri di buon Natale a tutti i lettori di Forzaroma.info!

Sarà un Natale diverso, nel 2020 il Covid ha modificato gran parte delle nostre abitudini, e purtroppo ne risentirà pure quello che per moltissimi è il periodo più bello dell’anno. Ci saranno meno festeggiamenti, ma non per questo la ricorrenza avrà poco significato. La redazione di Forzaroma.info augura quindi un felice e sereno Natale a tutti i lettori e alle loro famiglie. E ricorda che anche in questi giorni di festività il nostro sito rimarrà aggiornato, per tenervi sempre informati su tutto quello che avviene nel mondo giallorosso. Con la speranza di vedere una Roma sempre vincente, già dal prossimo 3 gennaio, quando la formazione di Paulo Fonseca tornerà in campo, contro la Sampdoria, per il primo appuntamento del 2021!