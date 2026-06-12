La Roma si sta costruendo certezze. Passo dopo passo, si stanno creando basi solide dalle quali garantire un futuro roseo. Uno dei pezzi pregiati di questa ossatura è Svilar. L’uomo in più che ha dato luce al ritorno in Champions. Il suo profilo è tra i più apprezzati d’Europa e fa gola a tanti club. Ma lui non ci pensa. Nel suo futuro c’è solo la Roma. E gli elogi non si sprecano, come quelli arrivati da Silvano Martina, agente storico di Buffon. Martina, sul canale YouTube di Eleonora Trotta, ha parlato così del numero uno giallorosso: “Parlando di Serie A, sicuramente il rendimento di Svilar è stato da migliore portiere del campionato. In assoluto la mia preferenza è per Maignan. In valore assoluto penso che vada riconosciuto a Maignan quello che ha fatto.”

Sul tema dei portieri italiani ha poi aggiunto: “Tempo fa non hai avuto dubbi nemmeno su Carnesecchi, era un portiere che la stessa Juventus avrebbe dovuto magari ingaggiare quando costava ancora poco. Buffon lo aveva incoronato.” Poi la domanda sul possibile rimpianto Juventus: "Buffon non è credibile, lui parla benissimo di tutti (ride, ndr). Quindi non sappiamo esattamente cosa pensa, perché si esprime verso tutti i portieri con grande entusiasmo." Infine il retroscena sul possibile approdo di Buffon alla Roma: "La prima risale a quando c’era Franco Baldini. Siamo stati da Sensi, ci stavano pensando, lo volevano, ma si parlava di cifre importanti. Poi la Juve ha speso addirittura 30 miliardi in più di quello che la Roma avrebbe voluto spendere nuovamente nel 2013. Teoricamente era fatta la cosa, poi all’ultimo momento non è successo niente. Non so i motivi. Con un po’ di buona volontà da parte di tutte e due le parti, era una cosa chiusa."