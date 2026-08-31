Le parole del portiere: "Siamo venuti qua tante volte so che è un campo difficile e un ambiente caldo"
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Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Lecce. Queste le sue parole:
SVILAR A DAZNSono arrivate già risposte importanti in difesa, oggi cercate continuità? "Dobbiamo cercare continuità sempre, contro la Fiorentina è stata solo la prima. Meglio iniziare così ma dobbiamo provare a cercare continuità per tante partite a partire da oggi".
È sempre stato un campo difficile, oggi fa anche tanto caldo... "Certo, siamo venuti qua tante volte so che è un campo difficile e un ambiente caldo. Oggi dobbiamo imporre il nostro gioco e portare a casa i tre punti".
Che Roma sta nascendo? "Una Roma che si sta costruendo dall'anno scorso, un gruppo che sta insieme da anni. Questo è sempre positivo".
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