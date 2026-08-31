Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della sfida del Via del Mare
Gasperini chiaro: "A sinistra servono attaccante e terzino. Lulli bravo, ma non va caricato"
Seconda giornata di campionato, la Roma va a caccia della seconda vittoria di fila. L'arbitro della sfida contro il Lecce sarà Chiffi, al Var Di Paolo.
ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Imperiale-Cecconi. IV UOMO: Di Bello. VAR: Di Paolo. AVAR: Paganessi.
Lecce-Roma, la moviola65' - Proteste per il quarto gol della Roma: i giocatori del Lecce chiedevano l'intervento del Var per un presunto fallo di mano di Molina che però non c'era.
23' - Nessun dubbio sulla seconda rete: cross di Wesley per Malen che è in posizione regolare e batte Falcone
8' - Giallo per Malen per un tocco di mano
4' - Regolare il gol del vantaggio della Roma. Dybala è in posizione regolare al momento del tocco del pallone, poi l'olandese sfrutta un rimpallo fortunato e timbra il cartellino
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