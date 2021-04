Superlega vs Uefa, è caos: Roma alla finestra. Trigoria, Pedro lavora a parte

Superlega, è caos totale. In una giornata che potrebbe segnare una svolta storica per le sorti del calcio europeo e internazionale è andato in scena lo scontro totale tra la Uefa e i 12 club separatisti, gruppo di cui la Roma non fa parte. E la principale istituzione calcistica europea risposto per le rime, a parole e con i fatti. In occasione dell’approvazione ufficiale del nuovo format della Champions League il presidente Ceferin ha tuonato contro le squadre dissidenti: “Uno sputo al calcio, negheremo ai loro giocatori la partecipazione ai Mondiali e agli europei. Stiamo valutando l’esclusione dalle coppe già in questa stagione”. Tremano i calciatori mentre alcuni club, tra cui la Roma, potrebbero trarne vantaggio nell’immediato per quanto riguarda il cammino europeo.

Superlega, è caos: la posizione di Pallotta, Rosella Sensi e Virginia Raggi

Un’eventuale esclusione del Manchester United dall’Europa League potrebbe infatti proiettare gli uomini di Fonseca direttamente verso la finale, oppure consegnare un nuovo avversario ben più alla portata. Domande a cui le risposte arriveranno presto, nel corso di una settimana chiave per il futuro del calcio: un’eventuale finale regalerebbe una gioia immensa ai tifosi giallorossi in una stagione così travagliata.

Sono diversi i personaggi vicini al mondo Roma ad essersi espressi riguardo al tema Superlega. Voce autorevole quella di Rosella Sensi, che assicura: “So che i Friedkin hanno preso le distanze dalla questione”. Anche l’ex proprietario Pallotta si è espresso: “Un male per il calcio”. Ad avere a cuore le sorti del club in caso di nascita del campionato dei ricchi è stata la sindaca della Capitale Virginia Raggi: “Una visione così elitaria del calcio penalizzerebbe i giallorossi ed altri club del centro-sud”. Prese di posizione forti anche dell’ex giocatore della Roma e membro del comitato esecutivo Uefa Boniek , nonché di un tifoso d’eccezione come il premier italiano Mario Draghi.

Trigoria, a parte Pedro. Roma-Atalanta, arbitra Calvarese

La Roma intanto prova a concentrarsi sui prossimi impegni in campo. La squadra si è ritrovata oggi a Trigoria per provare a voltare pagina dopo la brutta figura rimediata con il Torino. Fonseca, in vista della sfida con l’Atalanta, non ha ancora recuperato Spinazzola e ha visto aggiungersi Pedro alla lista degli infortunati. Per la gara di giovedì prossimo, che sarà arbitrata da Calvarese, il tecnico dovrà fare anche a meno dello squalificato Diawara. A spezzare l’umore nero, al Fulvio Bernardini, ci ha pensato una colossale grandinata: solo una dei tanti avvenimenti di una giornata difficile da dimenticare.