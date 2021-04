Superlega, Boniek: “Non abbiamo bisogno di un campionato dei ricchi”

Il presidente della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek ha commentato, all’uscita dalla riunione Uefa a Montreaux che ha decretato l’approvazione del nuovo format della Champions League, ha commentato con toni piuttosto duri la scelta di 12 grandi club di sposare il progetto Superlega. Queste le sue parole

BONIEK A SKY

Nessuno se lo aspettava, tutti sapevamo di questa riunione per convalidare un progetto Champions che il comitato esecutivo Uefa doveva approvare e su cui avevamo lavorato tutti insieme. I club coinvolti nel discorso Superlega hanno anche votato, poi per quello che è successo tra venerdì e domenica dovete chiedere ad altri. Il calcio entra in una fase di grande agitazione, è una situazione difficile in cui non ci saranno vincitori: a rimetterci sarà l’immagine e la credibilità del calcio. Noi siamo europei, non abbiamo una mentalità americana: non possiamo pensare che nel calcio debbano divertirsi solo poche squadre ricche. Non gli basterebbe guadagnare nessuna cifra per sostenere questi regimi gestionali, basati su ingaggi elevatissimi. Non aggiungerò altro, sarà una battaglia di avvocati che potrebbe finire a Bruxelles. Siamo tutti convinti che nel calcio non abbiamo bisogno di una competizioni in cui ci sono le 12-15 squadre più ricche del mondo: alcune di queste non riescono a vincere neanche contro la piccola e povera Atalanta…