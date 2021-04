Trigoria, squadra divisa in gruppi: Pedro lavora a parte – FOTO

Ripartire subito in direzione Atalanta, per dimenticare la debacle di Torino. La Roma è tornata subito a lavoro a Trigoria in vista della gara di giovedì contro i bergamaschi, da onorare al meglio nonostante la corsa verso la Champions League in campionato sia ormai compromessa. Nessuna novità significativa dall’infermeria: Spinazzola ha infatti lavorato ancora a parte, così come tutti gli altri giocatori già infortunati a cui si è aggiunto Pedro.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, out con l’Atalanta

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro a maggio

Stephan El Shaarawy: lesione al flessore destro, out 2-3 settimane

Leonardo Spinazzola: infortunio al flessore sinistro, possibile rientro con l’Atalanta

Pedro: risentimento muscolare alla coscia, rientro da definire

CRONACA ALLENAMENTO

11:00 – Consueta divisione in gruppi prevista nei giorni post partita. Lavoro defaticante chi ha giocato. A parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro, El Shaarawy.

PROBABILE FORMAZIONE

Tanti cambi per Fonseca in occasione della sfida con l’Atalanta. Il peso dell’avversario e la necessità di mettere minuti importanti nelle gambe di alcuni protagonisti convincerà il tecnico portoghese a schierare una formazione con tanti titolari. Dentro Pau Lopez in porta, in difesa rientra Mancini al fianco di Cristante e Ibanez. Torna titolare sulla corsia di destra Karsdorp, a sinistra Bruno Peres. Coppia di mediani Villar-Veretout. Stravolto ancora l’attacco: alle spalle di Dzeko ci sono Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.