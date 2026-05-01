Summit Gasp-Friedkin per programmare il futuro. Mercato, in difesa piace Oosterwolde

Mancano quattro partite al termine della stagione, ma la Roma deve iniziare già ora a programmare il futuro. Dal nome del nuovo ds alle possibili cessioni: a Trigoria è ora di prendere decisioni fondamentali per il club e per questo Ryan Friedkin è in arrivo nella capitale. La proprietà americana incontrerà Gasperini per fare il punto della situazione in vista dell'estate. La Roma osserva la Fiorentina, non solo per la sfida di lunedì sera: al tecnico giallorosso piacciono Dodò, Gudmundsson e Fortini. Il terzino brasiliano lascerà i viola, mentre per l'islandese la richiesta è di almeno 15 milioni di euro.