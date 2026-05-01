Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Dodò e non solo: in tre della Fiorentina sulla lista di Gasperini

calciomercato as roma

Dodò e non solo: in tre della Fiorentina sulla lista di Gasperini

Dodò e non solo: in tre della Fiorentina sulla lista di Gasperini - immagine 1
Il tecnico giallorosso guarda anche in casa viola per i potenziali obiettivi di mercato estivi
Redazione

Gasperini osserva la Fiorentina. Perché avversaria sul campo, ma anche perché nella rosa viola ci sono alcuni calciatori interessanti per il tecnico in ottica mercato. I nomi? Sono quelli del brasiliano Dodò, del jolly offensivo Gudmundsson e del giovane Fortini. Per quest’ultimo, sottolinea 'La Nazione', la finestra della trasferta di Roma si aprirà solo dopo il via libera del medico, ma di sicuro è uno dei talenti giovani che Gasperini stima moltissimo (e da sempre) e per il quale tornerà a pressare sui suoi dirigenti. Dodò sicuramente è un giocatore che Gasp allenerebbe volentieri e al quale consegnerebbe la corsia di destra. Con il contratto in scadenza e le poche sensazioni positive nella direzione del rinnovo, è un giocatore che può concretamente essere al centro di situazioni di mercato. E la Roma sarebbe una di queste. Leggermente diverso il discorso relativo a Gudmundsson. Anche perché il giocatore ha un contratto importante con la Fiorentina e di conseguenza questo spinge il club a presentare a chiunque un cartellino-prezzo importante (non meno di una quindicina di milioni). E non è un segreto che anche la scorsa estate la Roma aveva manifestato un certo interesse nella direzione dell'islandese.

Leggi anche
Mercato Roma, il Napoli spinge per Alajbegovic: contatti con l’entourage
Roma, casting ds: tra i candidati c’è anche Nani dell’Udinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA