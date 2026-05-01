Roma, il futuro è adesso: Ryan Friedkin nelle prossime ore nella capitale

La Roma del domani si costruisce oggi. Un'ovvietà, ma solo sulla carta, visto che la società ha trascinato a lungo la decisione sullo scontro Ranieri-Gasperini. E a maggio non si conosce ancora il nome del prossimo direttore sportivo. Per questo serve immediatamente un intervento e un segnale forte dalla proprietà, chiesto a gran voce anche dallo stesso allenatore giallorosso. Per questo Ryan Friedkin è pronto a sbarcare a Roma nelle prossime ore per incontrare Gasperini e fare il punto della situazione. I punti all'ordine del giorno sono parecchi, dal ritiro estivo al nuovo direttore sportivo al posto di Massara la cui esperienza è agli sgoccioli. E ovviamente il tema mercato, il budget a disposizione da spendere, capire quante plusvalenze il club dovrà davvero effettuare per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario giunto al bivio finale, stabilire una lista di priorità per i calciatori sacrificabili. E valutare anche la situazione (spinosa) legata ai rinnovi di gente come Pellegrini, Dybala e Celik. Insomma, si porranno le basi per la Roma del futuro.