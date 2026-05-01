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Roma, il futuro è adesso: Ryan Friedkin nelle prossime ore nella capitale

Roma, il futuro è adesso: Ryan Friedkin nelle prossime ore nella capitale - immagine 1
Il vicepresidente giallorosso in arrivo a Trigoria per programmare il futuro con il tecnico, dal nuovo ds al mercato
Redazione

La Roma del domani si costruisce oggi. Un'ovvietà, ma solo sulla carta, visto che la società ha trascinato a lungo la decisione sullo scontro Ranieri-Gasperini. E a maggio non si conosce ancora il nome del prossimo direttore sportivo. Per questo serve immediatamente un intervento e un segnale forte dalla proprietà, chiesto a gran voce anche dallo stesso allenatore giallorosso. Per questo Ryan Friedkin è pronto a sbarcare a Roma nelle prossime ore per incontrare Gasperini e fare il punto della situazione. I punti all'ordine del giorno sono parecchi, dal ritiro estivo al nuovo direttore sportivo al posto di Massara la cui esperienza è agli sgoccioli. E ovviamente il tema mercato, il budget a disposizione da spendere, capire quante plusvalenze il club dovrà davvero effettuare per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario giunto al bivio finale, stabilire una lista di priorità per i calciatori sacrificabili. E valutare anche la situazione (spinosa) legata ai rinnovi di gente come Pellegrini, Dybala e Celik. Insomma, si porranno le basi per la Roma del futuro.

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