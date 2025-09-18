Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Stadio Roma, nuova riunione con la UEFA: l’impianto potrebbe ospitare gli Europei 2032

news as roma

Stadio Roma, nuova riunione con la UEFA: l’impianto potrebbe ospitare gli Europei 2032

Stadio Roma, nuova riunione con la UEFA: l’impianto potrebbe ospitare gli Europei 2032 - immagine 1
Il meeting ha avuto esiti positivi e la Capitale potrebbe avere due strutture a disposizione
Redazione

Mentre continuano le notizie legate al progetto del nuovo impianto che sorgerà a Pietralata, tra ricorsi al Tar e manifestazioni dei "No stadio", nella giornata di oggi - come riporta l'ANSA - nella Capitale si è svolto un incontro tra il sindaco Gualtieri, l'UEFA, la Federcalcio e il club giallorosso. L'ipotesi, emersa appunto durante la riunione, è quella di avere due stadi a Roma per ospitare gli Europei di calcio del 2032. Il meeting - riferisce l'ANSA - "ha avuto esiti positivi, e gli impianti in questione sarebbero l'Olimpico e lo stadio per il quale la Roma ha attivato la procedura di costruzione".

Leggi anche
Hernanes: “A Koné e Cristante manca la tecnica. Il derby può deciderlo Tavares”
Prandelli: “Gasp non ha filtri, se crede che manchi qualcosa alla squadra lo dice”

© RIPRODUZIONE RISERVATA