Stadio Roma, nuova riunione con la UEFA: l’impianto potrebbe ospitare gli Europei 2032

Mentre continuano le notizie legate al progetto del nuovo impianto che sorgerà a Pietralata, tra ricorsi al Tar e manifestazioni dei "No stadio", nella giornata di oggi - come riporta l'ANSA - nella Capitale si è svolto un incontro tra il sindaco Gualtieri, l'UEFA, la Federcalcio e il club giallorosso. L'ipotesi, emersa appunto durante la riunione, è quella di avere due stadi a Roma per ospitare gli Europei di calcio del 2032. Il meeting - riferisce l'ANSA - "ha avuto esiti positivi, e gli impianti in questione sarebbero l'Olimpico e lo stadio per il quale la Roma ha attivato la procedura di costruzione".