Hernanes: “A Koné e Cristante manca la tecnica. Il derby può deciderlo Tavares”

Le parole dell'ex biancoceleste: "Castellanos, se giocherà, può creare spazi e consentire a Guendouzi e Dele-Bashiru di infilarsi in area"

Hernanes, ex calciatore della Lazio, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera per fare la sua analisi su quello che sarà il derby con la Roma di domenica. Il brasiliano ha evidenziato i punti di forza della squadra di Sarri e ha fatto un nome a sorpresa come giocatore decisivo. Ecco le sue parole.

"Zaccagni è sempre pericoloso, punta e salta l’uomo. Guendo e Rovella però assicurano ritmo ed equilibrio. Un po’ come Koné, che è molto quotato, e Cristante, anche lui utilissimo. Ma manca forse la tecnica pura".

Sul derby: "Oltre a Zaccagni può essere decisivo Nuno Tavares col suo strapotere fisico, in una gara chiusa e tesa, può emergere. Castellanos, se giocherà, può creare spazi e consentire a Guendouzi e Dele-Bashiru di infilarsi in area. In queste gare si è visto il gioco di Sarri. Manca un po’ di cinismo".