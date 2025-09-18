Stadio della Roma, Onorato: “Non ci fermiamo davanti a 20 alberi e 3 pipistrelli”

L'assessore Sport e Grandi Eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato è tornato a parlare della situazione legata al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. "Il sindaco segue in prima persona il dossier e mi sembra di capire che a breve ci saranno ulteriori novità, però anche lì mi sento di dire che noi dobbiamo decidere che città vogliamo. Perché se 20 alberi e 3 pipistrelli sono un problema che non permettono alla Roma di fare un investimento di oltre un miliardo di euro, posso cambiare paese? Detto questo non lo cambio perché questa amministrazione non si ferma di fronte a 20 alberi e 3 pipistrelli", le sue parole a margine della presentazione del Mondiale Petanque a Roma riportate ad 'Adnkronos'. "Sto banalizzando sicuramente, ma neanche troppo perché questo investimento permetterà di avere quel quadrante migliorato, sia in termini naturalistici sia in termini di infrastrutture", conclude.