Prandelli: “Gasp non ha filtri, se crede che manchi qualcosa alla squadra lo dice”

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Dribbling, programma che va in onda su Rai 2, del derby della Capitale in programma domenica. Il tecnico ha detto la sua sui due progetti che la Roma e la Lazio stanno portando avanti con Gasperini e Sarri. Ecco le sue parole.

Su Gasperini: “Gasperini sta facendo molto bene. Dal punto di vista della qualità della squadra Gasperini non ha filtri e se manca qualcosa per essere competitivi a certi livelli lui lo dice. Lui ha già dimostrato che la squadra ha capito cosa deve fare".

Su Sarri: "Riguardo Sarri, è un allenatore che ha una idea chiara su come far giocare una squadra. Sa costruire, sa difendere, poi è chiaro che gli interpreti fanno la differenza. Sono certo che la Lazio possa fare un campionato molto più che dignitoso. L'anno ha lottato fino alla fine per la Champions League”.