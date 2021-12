Stadio Roma, maxi-risarcimento da 331 milioni. Calciomercato, spunta Herrera

La giornata della Roma si divide tra mercato e tema stadio. Nel frattempo Totti incanta Gualtieri e la Lega Calcio a 8

Il day after del pareggio maturato nella serata di ieri contro la Sampdoria è caratterizzato da malinconia ma elettrizzato dal mercato ormai in arrivo. A tenere banco in questo periodo è la questione stadi. Accantonata almeno per il momento l'ipotesi del tampone anche per i vaccinati e possessori del Green Pass, il governo ha studiato un nuovo piano per cercare di contenere la nuova ondata di Covid. La capienza rimarrà del 75% ma tutti i presenti nell'impianto dovranno indossare una mascherinaFFP2. Sempre per rimanere in tema stadio, il Comune di Roma ha chiesto un risarcimento alla società pari a 331 milioni di euro, comprensivi di soldi per la figuraccia internazionale incassata da Roma Capitale, quelli dovuti per i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato a vuoto, le opere pubbliche che la città ha perso. Nel frattempo a far notizia sono le parole del nuovo sindaco di RomaGualtieri, che ha riferito di un colloquio avvenuto durante il match tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico avvenuto con Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso è stato invitato al Campidoglio e la sua risposta è attesa dopo le feste. Totti che nonostante l'età continua a regalare giocate incredibili anche sui campi da calcio a 8, come successo ieri sera in occasione della Coppa Italia della Lega Calcio a 8.