Calciomercato Roma, Cagliari tentato da Calafiori. Potrebbe arrivare in prestito

I sardi hanno annunciato molti cambi in rosa. Dati i probabili adii di Dalbert e Lykogiannis, il terzino giallorosso è un obiettivo concreto per la fascia sinistra

La sconfitta per 0-4 rimediata in casa contro l'Udinese ha scosso il Cagliari che ora sta valutando un restyling totale. Tra i probabili partenti c'è anche Dalbert e Lykogiannis non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. La fascia sinistra è quindi da rifondare totalmente e per farlo Giulini starebbe valutando più opzioni: tra queste c'è anche il giallorosso Calafiori. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la Roma avrebbe aperto al prestito e i sardi sarebbero più che interessati ad accoglierlo, almeno fino a giugno. Finora il classe 2002 alla corte di Mourinho ha messo a referto 9 presenze e 2 assist senza mai convincere fino in fondo il portoghese.