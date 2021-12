Il Governo sugli stadi: capienza ancora al 75% ma tutti con mascherina FFP2

Le prime indicazioni che arrivano dalla cabina di regia sulle restrizioni per arginare la variante Omicron fanno sorridere i tifosi

Le prime indicazioni che arrivano dalla cabina di regia sulle restrizioni per arginare la variante Omicron fanno sorridere i tifosi, scrive Elisabetta esposito su gazzetta.it. Viene previsto infatti l'obbligo di mascherina FFP2, anche all'aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi e per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico. La capienza resta al 75%. Nel pomeriggio è prevista la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al decreto con le nuove misure. Sorride il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, che aveva a lungo lavorato in questa direzione: "Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. Mi appello alle società sportive per intensificare i controlli". Probabile riduzione della validità del Green pass da nove a sei mesi a partire dal primo febbraio.