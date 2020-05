Stadio della Roma, Raggi: “Continuiamo gli studi tecnici, non ci siamo mai fermati”

Con il ritorno del calcio e la ripresa di tutte le attività, torna di grande interesse anche il futuro dello Stadio della Roma e il destino del progetto Tor di Valle. Sulla questione ha parlato la sindaca della Capitale in persona, Virginia Raggi, intercettata per una battuta da teleroma56. Queste le sue parole: “I lavori non si sono mai fermati. Abbiamo continuato a fare tutti gli studi tecnici del caso, come previsto dalla Conferenza dei Servizi“. Saranno settimane decisive le prossime, sia per capire il destino dell’iter burocratico sia per seguire le prossime mosse del magnate ceco Vitek, che potrebbe chiudere l’acquisto dell’area entro il 30 giugno. L’imprenditore a febbraio aveva trovato l’accordo per rilevare le società di Parnasi legate ai terreni di Tor di Valle, ma la situazione Coronavirus ha rallentato il tutto.