Passi in avanti per il nuovo stadio della Roma. Nella giornata di ieri a Pietralata è stato effettuato un nuovo sopralluogo dei progettisti del club giallorosso in vista della prima seduta della Conferenza dei Servizi in programma lunedì prossimo, scrive il giornalista Alessio Di Francesco. Filtra un cauto ottimismo in merito all'esito della procedura. L'obiettivo fissato è sempre quello di mettere la prima a pietra nel 2027 per realizzare l'impianto nel 2030, pronto per gli Europei del 2032 che si svolgeranno in Italia e in Turchia. I tifosi della Roma sperano di avere il prima possibile il nuovo stadio e salutare l'Olimpico.