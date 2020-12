Stadio della Roma, Celli: “Tor Vergata grande possibilità, occorre una decisione”

Svetlana Celli, consigliera comunale e vice presidente della commissione sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a NSL Radio TV in merito allo Stadio della Roma, sbilanciandosi anche sull’eventualità di un possibile cambio di location: “Spesso e volentieri c’è uno stallo nelle decisioni di questa amministrazione e alcuni annunci di Roma Capitale vengono smentiti dalla Regione Lazio, come con lo stadio a Tor di Valle, il progetto è stato visto e rivisto per poi scoprire problemi sui terreni e sulla creazione di questa struttura.

Per come si sono messe le cose adesso penso che fare lo stadio in una zona come quella di Tor Vergata significa avere una grande possibilità perché ci sono i collegamenti con le metropolitane, le università, c’è un polo a vocazione sportiva che può accogliere quel progetto. Gli errori possono essere corretti, lo stadio può rappresentare un rilancio importante di questo quadrante ed io sono favorevole, è bene però che l’amministrazione Raggi prenda qualche decisione. Ma pur di non sbagliare non le prende e restiamo fermi”.