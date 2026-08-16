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Mora a un passo

Il calciomercato della Roma non si ferma neanche nel week-end di ferragosto. Il ds D'Amico e il tecnico Gasperini hanno urgenza e necessità di andare a colmare una lacuna in campo presente da più di un anno, quella dell'esterno sinistro. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Rodrigo Mora, rimasto in panchina 90' ieri sera contro il Rio Ave e ora a un passo. Dopo due giorni di stallo la Roma è tornata ad avvicinarsi a Rodrigo Mora. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i giallorossi hanno migliorato l’offerta e i contatti delle ultime ore sono stati positivi. I portoghesi incasseranno subito 25 milioni di euro e manterranno il 50% sulla futura rivendita.

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