Sporting-Roma, le formazioni ufficiali di Amorim e Mourinho

Alle 21:00 italiane va in scena Sporting-Roma, all'Estádio Algarve di Faro. La partita di questa sera è la quarta amichevole stagionale per la squadra allenata da José Mourinho dopo il Trastevere a Trigoria (5-0), il Sunderland (2-0) e il Portimonense (2-0) in Portogallo. Lo Sporting è una società calcistica portoghese con sede nella città di Lisbona. Il club milita nella Primeira Liga e nello scorso campionato ha chiuso la stagione al secondo posto in classifica con 85 punti dietro al Porto. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.