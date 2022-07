Roma-Portimonense alle 20:00 diretta LIVE, formazioni e curiosità

News as roma: tutte le notizie

I giallorossi sono pronti a scendere in campo per la seconda amichevole in terra lusitana

La Roma e Josè Mourinho continuano il programma estivo per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale (contro la Salernitana il prossimo 14 agosto). I giallorossi affronteranno questa sera il Portimonense allo stadio municipale di Albufeira (lo stesso del match contro il Sunderland. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.

Roma-Sunderland: le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Carles Perez; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

PORTIMONENSE (4-2-3-1): Samuel; Moufi, Pedrao, Relvas, Seck; Estrela, Bruno; Rui Gomes, Anderson, Welinton, Yago. All.: Brito.

PREPARTITA - Prosegue il ritiro portoghese per la Roma di Mourinho. Questa sera andrà in scena la seconda amichevole delle quattro previste in terra lusitana (le prossime saranno contro lo Sporting Lisbona e Nizza). Dopo il test blindato contro il Trastevere, vinto 5-0, e la sfida contro il Sunderland, vinta 2-0, i giallorossi affronteranno il Portimonense alle ore 20.

ULTIME DAL RITIRO - L'unico dubbio di formazione riguarda Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato costretto a lasciare anzitempo gli allenamenti per una forte contusione alla schiena e rimane in dubbio per la sfida di questa sera. Assente anche Riccardo Calafiori, tornato a Trigoria dopo un problema muscolare accusato sempre nella giornata di ieri.

DOVE VEDERLA - Roma-Portimonense verrà trasmessa in diretta da DAZN, sarà quindi possibile vederla su una smart tv o collegando il televisore di casa tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testoni. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Non ci sono precedenti tra le due formazioni. L'unico collegamento tra i giallorossi e i lusitani, è Moustapha Seck. Il terzino classe '96 per quattro anni, dal 2016 al 2020, è stato di proprietà della Roma. Nel dicembre del 2016 ha fatto il suo esordio sotto la guida di Luciano Spalletti in un Roma-Astra Giurgiu valido per il girone di Europa League.