Roma, cinque gol al Trastevere: Zaniolo in tribuna. Volpato segna una doppietta

In una Trigoria blindata, è andato in scena il primo test amichevole della Roma di Mourinho contro il Trastevere terminato 5-0 per i padroni di casa. In gol Smalling, El Shaarawy, Shomurodov e Volpato con una doppietta. La sorpresa di giornata è l'esclusione di Nicolò Zaniolo rimasto in infermeria -fanno sapere da Trigoria- per una lombalgia. Contestualmente, il giocatore è al centro di trattative di mercato: i giallorossi stanno parlando con la Juventus per una cessione da 50 milioni che potrebbe sfumare in caso di grave infortunio. Fuori anche Spinazzola per un allenamento individuale programmato. Mourinho conferma la difesa a tre e a tratti prova quella a quattro. Lo ha fatto nel primo tempo schierando Smalling (in gol con un colpo di testa su calcio d'angolo), capitano e al centro del reparto, con Zalewski e Karsodrp sulle fasce. A centrocampo invece spazio ai giovani con Bove, affiancato da Veretout, oltre alla staffetta tra Faticanti (partito titolare) e Tahirovic, subentrato al suo posto nella ripresa. In assenza di Abraham, a guidare l'attacco giallorosso è stato Felix Afena-Gyan e non Eldor Shomurodov (a cui è stato parato un rigore nel secondo tempo), con ElShaarawy e Carles Perez a supportarlo. Il Faraone ha segnato il raddoppio rubando una palla sulla trequarti a seguito di un passaggio in orizzontale.