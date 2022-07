Roma-Sunderland diretta LIVE alle ore 12: probabili formazioni

Giallorossi impegnati nella seconda amichevole estiva dopo il 5-0 al Trastevere

Alle 12 scende in campo la Roma per la seconda amichevole stagionale dopo quella con il Trastevere. Questa volta i tifosi potranno vedere la partita dei ragazzi di Mourinho che sfideranno il Sunderland, club di Serie B inglese. Lunedì sono tornati anche i nazionali e si è allenato per la prima volta con i compagni Celik. Il nuovo terzino destro giallorosso sarà l’alternativa di Karsdorp. Lo Special One nella prima uscita stagionale ha schierato la solita difesa a tre e potrebbe continuare con questo assetto tattico anche nella tournée in Portogallo che finirà il 23 luglio dopo la sfida con il Nizza.

Le probabili formazioni di Roma-Sunderland

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Carles Perez, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho. A disposizione: Boer, Rui Patricio, Calafiori, Celik, Mancini, Spinazzola, Vina, Bove, Cristante, Darboe, Faticanti, Ivkovic, Pellegrini, Tripi, Zaniolo, Abraham, Afena-Gyan, Volpato.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Hume, Ballard, Neil, Cirkin; O’ Nien, Evans; Roberts, Pritchard, Embleton; Stewart. All. Neil.

PREPARTITA - La Roma comincia la propria tournée in Portogallo contro il Sunderland. L’amichevole di oggi sarà la seconda stagionale dopo il successo per 5-0 contro il Trastevere di sabato. Il club inglese è reduce dalla promozione in Championship (la seconda divisione inglese). Debutterà in campionato il prossimo 31 luglio, in occasione del match casalingo contro il Coventry.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione di Mourinho, lunedì sono tornati i nazionali. Ci saranno tutti i nuovi volti: Svilar, Matic e Celik. In dubbio la presenza di Zaniolo che sabato non ha giocato l’amichevole con il Trastevere a causa di lombalgia ed è al centro del mercato.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Non esistono precedenti tra le due squadre. Il Sunderland è vecchia conoscenza di José Mourinho. Nel 2014 i “Black Cats”, ultimi in classifica, erano riusciti a fermare il Chelsea dello Special One a Stamford Bridge, ponendo fine a una striscia di 77 risultati positivi.