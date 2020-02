Spinazzola: “La trattativa con l’Inter mi ha smosso qualcosa dentro. A sinistra mi trovo meglio”

Sassuolo-Roma chiude gli anticipi del sabato della 22^ giornata del campionato di Serie A. Leonardo Spinazzola ha parlato prima del match del Mapei Stadium. Queste le sue parole.

SPINAZZOLA A ROMA TV

La Roma riparte dalla prestazione nel derby, se si gioca così è più facile fare risultato.

Vorremmo sempre giocare in quel modo, cercheremo di continuare su quella linea. Il Sassuolo è una grande squadra, gioca un grande calcio con grandi individualità. Dobbiamo stare attenti.

Il Sassuolo prova sempre a divertire in campo.

Cerca molto il fraseggio, ha giocatori di qualità e se non pressi bene e non sei attento ti mettono in mezzo e rischi di correre a vuoto. Dobbiamo stare attenti.

Nel 2020 è mancata continuità.

L’atteggiamento l’avremo sbagliato uno o due volte da inizio anno. In allenamento siamo sereni, in partita sappiamo sempre cosa fare. Dobbiamo continuare così cercando il gol e la vittoria.

SPINAZZOLA A DAZN

“Ho sentito la fiducia appena sono tornato, il mister mi ha rimesso a sinistra dove mi trovo meglio. Da quando sono tornato ho una carica in più, l’ho detto anche dopo il Genoa. Mi ha smosso qualcosa dentro, voglio continuare così”.