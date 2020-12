Spinazzola e Mkhitaryan al top: per il Cies sono loro i trascinatori della Roma – FOTO

La Roma sulle spalle di Spinazzola e Mkhitaryan. Il Cies, l’osservatorio del calcio, ha individuato i due calciatori come i migliori della Roma nelle rispettive categorie, incoronandoli così come trascinatori della squadra. L’esterno di Fonseca, che salterà la sfida di questa sera contro il Cagliari a causa di un problema muscolare, è l’ottavo in Serie A per ‘intraprendenza’, ossia la capacità di abbinare furbizia ed esplosività, doti che lo hanno portato a scalare le gerarchie anche nella nazionale di Roberto Mancini. L’armeno, che sta vivendo dati alla mano uno dei migliori inizi di stagione della sua carriera, è al nono posto della categoria legata alla capacità di concludere a rete, che comprende sia la potenza sia la precisione. Sarà lui una delle armi principali a cui si affiderà il tecnico romanista in vista della partita con i sardi, con i tifosi aspettano una reazione d’orgoglio dopo la brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.