Spinazzola, il ritorno di Zaniolo e il dubbio a sinistra: le novità di formazione della Roma per l’Inter

Tre giorni a Inter-Roma. La prima in classifica, a San Siro, ospita i giallorossi in piena corsa Champions. Conte e Fonseca cambieranno poco o niente nelle formazioni rispetto alle ultime uscite. Il tecnico portoghese può contare sui guantoni di Pau Lopez a protezione della porta. Sulla destra si rivede Spinazzola, che con ogni probabilità, verrà preferito alla concorrenza formata da Santon e Florenzi. Al centro la coppia Mancini-Smalling si troverà davanti Lautaro Martinez e Lukaku. A sinistra l’inamovibile Kolarov. Confermati a centrocampo Diawara e Veretout. Davanti le grandi novità: a destra tornerà Zaniolo dalla squalifica e sicuramente si riprenderà il posto, visto che Under è apparso ancora in ritardo di condizione. A sinistra si è fatto male Kluivert (oggi gli esami strumentali dopo il problema muscolare) e il ballottaggio è tra Perotti e Mkhitaryan. L’armeno è il titolare per Fonseca, ma Perotti è quello che ha più minuti nelle gambe. Alle spalle di Dzeko ci sarà ancora Lorenzo Pellegrini, l’uomo più in forma della Roma.