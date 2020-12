Spinazzola, così l’ha aiutato il dentista: grazie (anche) al bite ora non si ferma più

Non è il primo e di certo, visti i risultati, non sarà l’ultimo. Nella risalita (e nel sorriso) di Leonardo Spinazzola, anche contro il Bologna tra i migliori in campo, c’è un aiuto particolare, quello del dentista. Sì perché il terzino della Roma si fa seguire da Emanuele Puzzilli, dentista dei vip (in cura da lui tra gli altri Teo Mammuccari, Simona Ventura, Valeria Marini e Sfera Ebbasta) che in passato si è già occupato dei calciatori della Roma quando Rudi Garcia pensò alla correlazione tra denti, postura e infortuni per aiutare la sua squadra. Alcuni sono rimasti legati allo studio (come Florenzi, che a ottobre è tornato da Parigi per un intervento), altri continuano a frequentarlo, come Mirante e Pellegrini. Spinazzola l’ha coinvolto per superare i problemi muscolari che l’hanno attanagliato in carriera, e ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

“Se l’occlusione dentale non è completamente centrata, i muscoli laterali tendono inevitabilmente a fare più fatica e questa situazione può portare a diverse patologie. Per consentire prestazioni sportive ottimali la sincronia deve essere totale”, è la spiegazione di Puzzilli. Di fatto, la malaocclusione portava Spinazzola a lavorare in maniera scorretta, soprattutto al livello degli arti inferiori, quelli più colpiti nei calciatori. La soluzione gli ha permesso di lavorare in maniera più “economica” per il suo fisico. Usa un bite dentale, un apparecchio invisibile posto sull’arcata inferiore, che gli ha permesso di calibrare l’occlusione e di riequilibrare le articolazioni. Così anche i suoi muscoli sono meno stressati e per questo meno soggetti a problemi.

Il resto l’ha fatto, oltre alla voglia di riscatto dopo la cessione (con polemiche) sfiorata all’Inter, un programma personalizzato che prevede esercizi specifici prima e dopo le partite, con un lavoro di potenziamento muscolare anche nei giorni liberi. Insomma, se prima si concedeva qualche normale libertà, adesso l’attenzione al suo fisico è massima. A maggior ragione che quest’anno lo aspettano gli Europei. Ma se dovesse continuare così, neanche Mancini avrebbe alcun dubbio.