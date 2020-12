Spinazzola: “È la mia miglior stagione di sempre. Vi svelo come sono cambiato”

Leonardo Spinazzola è uno dei segreti della Roma di Fonseca in questa stagione. L’esterno ha detto la sua sul match nel post-gara.

SPINAZZOLA A SKY

Ieri Fonseca aveva chiesto la partita perfetta. Siete stati di parola

Il primo tempo lo è stato, nel secondo tempo abbiamo abbassato i giri e siamo andati in difficoltà. Ma il risultato era già buono e abbiamo mollato mentalmente, cosa che non volevamo.

E’ il tuo miglior inizio di stagione di sempre?

Penso di si, neanche con l’Atalanta avevo iniziato così. Spero di continuare, mancano sette mesi a fine stagione considerando l’Europeo.

Da quando c’è stata la situazione di mercato dello scorso anno hai dimostrato di essere in un buon momento fisico, hai sempre risposto con i fatti

Da gennaio, anche in alcune interviste, ho ringraziato il mancato acquisto perché mi ha dato una carica ulteriore a livello psicologico e fisico. Ho cambiato tanto, vari aspetti. Ho cambiato il dentista e altri aspetti, faccio più esercizi tutti i giorni, anche dopo la partita. Non faccio scarico ma potenziamento muscolare, tre quattro elementi importanti. Così al 90esimo posso ancora andare e mi trovo bene.

Dzeko ha detto che puntate al quarto posto e lì ci sono molte squadre che sono vicine. Siete consapevoli di avere una qualità non inferiore a nessuno?

Siamo consapevoli di essere una grande squadra, ci conosciamo meglio rispetto allo scorso anno. Chi entra è pari ai titolari in questo modulo, c’è più consapevolezza ma dovremo lottare con tante squadre di valore. Sarà una sfida lunga e dura, ma noi non molliamo e vediamo innanzitutto di fare bene nelle prossime partite e staccare a Natale che siamo tutti lì.

(Siparietto con Petagna che gli dice: “Ma che stai dicendo, il dentista”)

Per me è stato importante il dentista (dice Spinazzola ridendo, ndr).

Tu sei un mostro Petagna, tu hai un altro fisico. Questa è la mia verità!