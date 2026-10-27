Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra la sua Juventus e il Genoa, ha parlato del suo rapporto con Daniele De Rossi: "Il Genoa è un avversario tostissimo da affrontare. Un po' per l'ambiente, un po' perché è una società storica. Poi ha la vena di De Rossi, è ciò che fa la differenza". Queste le prime parole di Spalletti che ha poi proseguito parlando dell'ex giallorosso: "Lo conosco bene, era il mio braccio armato in campo. Lui col megafono in campo trasferiva la mia volontà, la mia tigna e quella ricerca di essere squadra che dava battaglia". I due si conoscono molto bene. A Roma hanno condiviso 5 stagioni (divise in due periodi) e 247 partite. Domani si ritroveranno dopo la sfida dell'anno scorso, terminata 2-0 in favore dell'allenatore toscano.