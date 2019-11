Smalling fa le cose in grande: maxi-festa top secret per festeggiare i 30 anni – FOTO

Chris Smalling ha conquistato la Roma. Il centrale inglese è arrivato in estate, non senza qualche scetticismo soprattutto per le sue condizioni fisiche, ma si è subito guadagnato la fiducia incondizionata di Fonseca e l’affetto dei tifosi. Nella capitale, il difensore ha raggiunto un traguardo importante come i 30 anni, compiuti venerdì 22 novembre. Per festeggiare, però, Smalling ha scelto di organizzare una mega festa una settimana prima, nel weekend in cui i campionati si sono fermati per dare spazio alle nazionali. L’inglese ex Manchester United ha scelto una cornice suggestiva come Villa Appia Antica e ha deciso di fare le cose in grande, ma restando in gran segreto, chiamando amici e familiari dall’Inghilterra. Niente foto sui social per gli invitati, che hanno trascorso una serata organizzata nei minimi dettagli: dal cibo, rigorosamente vegano, all’intrattenimento tra musica e spettacoli pirotecnici. Tutto arrivato direttamente da Londra. Un compleanno in grande stile, che non ha lasciato da parte la celebrazione della capitale, con una rappresentazione della Barcaccia di piazza di Spagna. Poi le decorazioni, l’arredamento, la torta e le bomboniere ricordo per gli ospiti, tutto con le iniziali del difensore della Roma. Smalling ha fatto le cose in grande per questo suo traguardo dei 30 anni, in attesa di raggiungere quelli con la maglia giallorossa.