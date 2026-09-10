Le parole dell'ex Inter: "Non siamo contenti. Eravamo convinti di potercela fare"

Redazione
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Gasp sugli impegni ravvicinati: "Cambi fondamentali, ora abbiamo giocatori per farli"

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Vecchia conoscenza del calcio italiano. Milian Skriniar è il pilastro della difesa del Fenerbahce ed è stato un giocatore dell'Inter. Lo slovacco è stato uno dei più positivi in campo. Ecco le sue parole rilasciate a SkySport:

Una bella partita, vi siete sfidati a viso aperto. È questo che vuole la gente? "Certo, credo che la gente si sia divertita. Volevamo vincere ma sapevamo chi avevamo contro, una squadra molto tosta e in salute. Penso che meritavamo di vincerla quindi non possiamo essere contenti".

Cosa vi siete detti con Gasperini? "Gli ho fatto i complimenti e anche lui a me. Diciamo una chiacchierata tra amici...".

Fenerbahce SK v Sturm Graz - UEFA Champions League 2026/27 Third Qualifying Round First Leg

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