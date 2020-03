Siviglia, Jordan: “Pau Lopez mi ha rassicurato sul Coronavirus, a Roma stanno bene”

Di oggi l’ufficialità che l’Atalanta giocherà in Champions contro il Valencia martedì prossimo a porte chiuse. Lo aveva chiesto il Ministro della Salute spagnolo per via dell’emergenza Coronavirus ed è stato accontentato. Presa di posizione che non è possibile escludere a priori anche per la Roma, giovedì prossimo impegnata in Europa League contro il Siviglia. A riguardo si è espresso il centrocampista del club andaluso, Joan Jordan a Deporte Cope Sevilla: “Qualcosa mi è stato detto, è possibile che si possa giocare a porte chiuse. È vero che persiste il problema del Coronavirus, ma sono i professionisti quelli che devono parlare in questo caso. La famiglia è un po’ preoccupata, ma ho parlato con Pau Lopez, e mi dice che a Roma stanno bene e che potremo fargli visita senza problemi”. I due hanno giocato insieme a Barcellona quando erano all’Espanyol.