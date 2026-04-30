Derby Roma-Lazio, Simonelli: “Credo che si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30”

Ezio Maria Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha parlato del derby di Roma a margine della presentazione del progetto “Road to Zero”. Queste le sue parole sulla scelta della data: "Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico. Allo stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica sicurezza, quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perché è vietato, né nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali. L’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo". Simonelli ha poi aggiunto: "Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato". In attesa dell'ufficialità, quindi, il derby si dovrebbe giocare domenica 17 maggio alle 12.30.