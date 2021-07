Shevchenko: “Mourinho ha grandi motivazioni e può vincere a Roma”

L'ex attaccante del Milan, oggi CT dell'Ucraina, si è soffermato sul suo ex allenatore ai tempi del Chelsea

Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sull'attuale allenatore della Roma, José Mourinho, suo ex mister ai tempi del Chelsea. Ecco le sue parole: Ho lavorato con grandi allenatori, come Mourinho. Può vincere a Roma. Penso che ha grandi motivazioni per far bene alla Roma. Il nostro rapporto è stato di rispetto. Quando sono arrivato al Chelsea ho cercato di fare il mio meglio e lui, che all'epoca era il manager, ha cercato di prendere il meglio da tutti i giocatori. Io purtroppo mi sono infortunato ed è stato frustrante aver avuto così tanti infortuni ai tempi del Chelsea".