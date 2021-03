Shakhtar-Roma ore 18:55: diretta LIVE, formazioni e dove vederla

La Roma ha un piede già ai quarti di finale di Europa League. All’Olimpico, contro lo Shakhtar, i ragazzi di Fonseca hanno vinto per 3-0: la qualificazione è tutta nelle loro mani. Gli ucraini però non vorranno fare da spettatori e così, oggi alle 18:55 a Kiev, si prospetta comunque una partita ostica. Fonseca dovrà fare a meno, oltre che di Veretout, anche di Smalling e Mkhitaryan. In conferenza l’allenatore portoghese non ha dato particolari spunti sulla formazione, ma di sicuro c’è che farà del turnover. Torna quindi Cristante in difesa, mentre davanti si rivede Carles Perez che farà riposare Pellegrini. Avanti spazio ancora a Mayoral, con Dzeko che si scalda già per il Napoli. La sconfitta per 2-0 di Parma ha aperto uno spiraglio di speranze agli uomini di Castro, che credono nella rimonta.

Lo Shakhtar viene da una grande vittoria in campionato: 4-0 al Desna, quarto in classifica. In conferenza stampa Castro ha detto che non crede nei miracoli ma nel lavoro della sua squadra, e così proverà a compiere una rimonta clamorosa.

Le probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.

A disp.: Shevcenko, Pyatov, Marcos Antonio, Alan Patrick, Konoplyanka, Dentinho, Sudakov, Korniienko, Kryvstov, Bondar, Bolbat, V’Yunnyk

Allenatore: Castro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Mancini, Spinazzola, Calafiori, Pellegrini, Dzeko, El Shaarawy.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Assistenti: Pau Cebrián Devís e Roberto del Paloma

IV Uomo: Xavier Estrada Fernandez

VAR: Alejandro Hernández

AVAR: Ricardo de Burgos.

Marcatori: –

Note: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

I CONVOCATI DI SHAKHTAR-ROMA – Visto il 3-0 dell’andata, Fonseca può assistere più rilassato alla sfida di ritorno tra Shakhtar e Roma. Dovrà fare ancora a meno degli infortunati Smalling, Veretout e Mkhitaryan, non convocati.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy, Perez

STATISTICHE E PRECEDENTI – La sfida tra Roma-Shakhtar è ormai un’abitudine nelle coppe europee, anche se quest’anno è la prima volta che si sfidano in Europa League. Il primo precedente in questa competizione è infatti della settimana scorsa, quando i giallorossi si sono imposti sugli ucraini per 3-0. A segno Pellegrini, El Shaarawy e Mancini che ipotecano la qualificazione ai quarti. Ma non è ancora deciso niente e così Fonseca nella gara di ritorno dovrà stare particolarmente attento. Per i precedenti in Champions League, invece, l’ultima volta che i giallorossi hanno affrontato lo Shakhtar, sulla panchina dei neroarancio c’era proprio Paulo Fonseca. Allo stadio Metalist l’andata era finita 2-1 per i padroni di casa, ma al ritorno, all’Olimpico, è stata provvidenziale la rete di Edin Dzeko. I tifosi ricorderanno con piacere anche il salvataggio sulla linea di Bruno Peres, a portiere ormai battuto, che avrebbe regalato il passaggio del turno agli avversari. Il resto poi è storia, con la Roma che ha affrontato il Barcellona prima – con la remuntada – e il Liverpool alle semifinali poi. In totale, su 7 sfide contro gli ucraini, i giallorossi ne hanno vinte 3 e perse 4.

DOVE VEDERLA – Shakhtar Donetsk-Roma sarà visibile in diretta su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 253). Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. La telecronaca verrà affidata a Riccardo Gentile e Daniele Adani.