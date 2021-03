Dove vedere Shakhtar-Roma alle 18.55 in TV e in diretta streaming

I tre gol siglati all’andata rendono il compito tecnicamente più facile, ma lo Shakhtar Donetsk non è un avversario da sottovalutare, specie in terra ucraina. Lo sa bene Fonseca, che prima di guidare la Roma è stato allenatore proprio degli arancioneri, sconfitti all’Olimpico grazie alle reti di Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy. A Kiev, per la sfida di ritorno, i giallorossi non dovranno farsi sorprendere dalla formazione di Luis Castro.

Quando si gioca Shakhtar-Roma

Shakhtar Donetsk-Roma è in programma giovedì 18 marzo alle ore 18.55. L’arbitro sarà lo spagnolo Mateu Lahoz, i suoi assistenti Cebrian Davis e del Paloma, mentre il quarto uomo Estrada Fernandez. Completano il sestetto spagnolo Hernandez al Var e de Burgos all’Avar.

Dove vedere Shakhtar-Roma in TV e in streaming

Shakhtar Donetsk-Roma sarà visibile in diretta su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 253). Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. La telecronaca verrà affidata a Riccardo Gentile e Daniele Adani.

Le probabili formazioni di Shakhtar-Roma

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.

ROMA (3-4-2-1): P. Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, B. Peres; C. Perez, Pedro; Mayoral.