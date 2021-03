Carles Perez: “Speravo di essere titolare, oggi vogliamo fare gol e difendere il risultato”

La Roma è pronta per scendere in campo contro lo Shakhtar nel ritorno degli ottavi di Europa League. I giallorossi, dopo il 3-0 dell’Olimpico, vogliono mettere in cassaforte la qualificazione per i quarti del trofeo. Torna tra i titolari Carles Perez, che contro il Parma è subentrato ed è stato pericoloso con un gran tiro dalla distanza.

CARLES PEREZ A SKY SPORT

Una grande partita all’andata, poi il pomeriggio di Parma ha rimesso in discussione il momento di forma. Che gara ti aspetti?

La verità è che è stato un colpo brutto perdere a Parma. Stiamo bene e siamo preparati. Difenderemo il 3 a 0, vogliamo fare la nostra partita e fare un gol.

Fonseca in questa fase della stagione ti sta dando fiducia. Stai crescendo?

Sì, è un mese che sto bene. Ogni volta che sono entrato ho aiutato i compagni. Posso fare di più, da tempo speravo di essere titolare ed è una opportunità che sfrutterò.