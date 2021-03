Shakhtar Donetsk-Roma, le formazioni ufficiali di Castro e Fonseca: dentro Spinazzola

Una settimana dopo il 3-0 dell’Olimpico è di nuovo Roma contro Shakhtar Donetsk. Stavolta si gioca a Kiev (fischio d’inizio 18.55), dove Paulo Fonseca non deve farsi sorprendere dai suoi ex calciatori, alla ricerca di una rimonta complicata ma non impossibile. I tre gol dell’andata favoriscono chiaramente la Roma, chiamata comunque a non abbassare la guardia, vista la forza degli avversari.

Leggero turnover per l’allenatore giallorosso, che in vista della gara di domenica col Napoli fa rifiatare Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko. In porta conferma per Pau Lopez, mentre il trio difensivo è composto da Ibanez, Cristante e Kumbulla. Sulla fascia destra c’è Karsdorp, a sinistra Spinazzola; Villar-Diawara è la coppia di centrocampo. In attacco Carles Perez e Pedro assistono Borja Mayoral.

Luis Castro cambia qualche pedina rispetto all’undici titolare dell’Olimpico. Davanti a Trubin, nel 4-1-4-1 del tecnico portoghese, trovano spazio Dodo, Vitao, Matvienko e Kryvtsov. In mediana c’è Alan Patrick, mentre la trequarti è composta da Marcos Antonio, Maycon al centro e da Tete e Moraes sulle corsie esterne. L’unica punta è Solomon.

L’arbitro è lo spagnolo Mateu Lahoz, i suoi assistenti Cebrian Davis e del Paloma, mentre il quarto uomo Estrada Fernandez. Completano il sestetto spagnolo Hernandez al Var e de Burgos all’Avar. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 253). Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale del match sul sito e aggiornamenti costanti sugli account social.

Queste le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Roma:

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick; Marcos Antonio, Maycon, Tete, Moraes; Solomon.

Allenatore: Castro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.