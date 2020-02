Serie A, ufficiali le date dei recuperi. Cambiano anche anticipi e posticipi dei prossimi turni

La Serie A si riassesta in seguito all’allarme coronavirus. Nella sesta giornata di campionato sono state rinviate ben quattro partite, tra le quali una che riguarda da vicino la Roma, ovvero la sfida tra Atalanta e Sassuolo. Dopo aver comunicato la disputa a porte chiuse di cinque gare del prossimo turno, la Lega Serie A ha reso note anche le date dei recuperi e di alcune variazioni per anticipi e posticipi. Verona-Cagliari e Torino-Parma si giocheranno l’11 marzo mentre non sono ancora stati stabiliti i giorni per Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. D seguito la nota ufficiale:

“A seguito delle decisioni assunte in data 23 febbraio 2020 dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive e ai conseguenti rinvii disposti con comunicati Ufficiali n. 186 e 187, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone i recuperi e le necessarie variazioni alla programmazione delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM:

RECUPERI 6a GIORNATA RITORNO(*)

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI (DAZN)

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18.30 TORINO – PARMA (SKY)

VARIAZIONI 8a GIORNATA RITORNO

Sabato 7 marzo 2020 ore 15.00 TORINO – UDINESE (SKY)

(anziché lunedì 9 marzo 2020 ore 18.45)

Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.45 LECCE – MILAN (SKY)

(anziché ore 21.00)

VARIAZIONI 9a GIORNATA RITORNO

Sabato 14 marzo 2020 ore 15.00 BRESCIA – GENOA (SKY)

(anziché domenica 15 marzo 2020 ore 15.00)

Domenica 15 marzo 2020 ore 15.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA (DAZN)

(anziché sabato 14 marzo 2020 ore 15.00)

(*) la programmazione dei recuperi delle gare ATALANTA – SASSUOLO e INTER –

SAMPDORIA sarà resa nota successivamente.